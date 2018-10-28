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Культовая ирландская певица назвала свое новое имя и объяснила, зачем сменила религию

Культовая ирландская певица назвала свое новое имя и объяснила, зачем сменила религию

Ирландская певица Шинейд О’Коннор, знаменитая не только своим творчеством, но и многочисленными скандалами, в очередной раз удивила своих поклонников. Как выяснили журналисты «Фразы», популярная исполнительница приняла ислам.

Как передает The Irish Post, 51-летняя вокалистка сменила католицизм на ислам в октябре этого года. По словам певицы, ислам ‒ это «неизбежное завершение пути для каждого здравомыслящего теолога». По ее мнению, изучение любых Священных писаний рано или поздно приведет к исламу. Следовательно, как считает она, изучать что-либо кроме Корана ‒ совершенно бесмысленно.

Кроме того, Шинейд О’Коннор раскрыла поклонникам свое новое имя ‒ теперь ее зовут Шухада Давитт (Shuhada’ Davitt).

Шинейд О’Коннор получила мирую известность и всеобщее признание в 1990 году, когда ее сингл «Nothing Compares 2 U» возглавил мировой чарт и стал одним из самых продаваемых в мире.

Впоследствии, ее творческий путь сопровождали многочисленные скандалы, а альбом «I Do Not Want What I Haven’t Got» так и остался высочайшим достижением, до уровня которого не дотягивала больше ни одна работа.

Впрочем, это не помешало певице иметь культовый статус как в Ирландии, та и во многих других странах мира.

Как писала «Фраза», скандальная победительница Евровидения-2018 тайно прилетела в Киев.

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