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Керченский стрелок Росляков рассказал о своих планах за две недели до трагедии. Но ему не поверили

Керченский стрелок Росляков рассказал о своих планах за две недели до трагедии. Но ему не поверили

Сотрудники российских СМИ проводят собственное расследование массового убийства учащихся и работников Керченского политехнического колледжа. Как выяснили журналисты «Фразы», одному из изданий удалось найти невольного «сообщника» керченского стрелка.

Как пишет «КП», через учащихся колледжа «по цепочке» удалось выйти на близкую подругу Владислава Рослякова, которая пожелала не «светить» в сети свое имя. Как рассказала девушка, с Росляковым они были своеобразными «изгоями» в колледже, что и послужило причиной их дружбы.

По словам девушки, за две недели до Керченской трагедии Владислав решил раскрыть ей свой главный «секрет», для чего повел свою подругу на окраину города, где, как оказалось, на чердаке одного из заброшенных зданий хранилось его ружье.

Как рассказала девушка, Влад слазил на чердак за ружьем, после чего произвел несколько выстрелов по деревьям. После этого керченский стрелок предложил пострелять и ей, но у нее «не получилось».

По словам студентки, позднее, вечером, Росляков таки раскрыл свой «секрет», рассказав ей о том, что хочет устроить новый «Колумбайн», чтобы о нем заговорил весь мир.

К сожалению, девушка не восприняла его слова всерьез и никому об этом не рассказала, поэтому предотвратить Керченскую трагедию не удалось.

Как писала «Фраза», «Чикатило был красивым»: в сеть «слили» личную переписку керченского стрелка.

Ранее РосСМИ объяснили, как получилось «воскресить» одну из жертв Керченской бойни.

Тэги: общество, Керчь, массовое убийство, колледж

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