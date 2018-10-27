Бал Сатаны в Киеве проведут возле, принадлежащей «Томосекте Варфоломея/Филарета», Андреевской церкви

31 октября на сатанинский Хэлоуин пройдет «Бала Воланда в Киеве». Как выяснили журналисты «Фразы», рекламный постер бала проиллюстрировали видом Андреевской церкви, которую недавно передали в пользование Константинопольскому патриархату.

В анонсе мероприятия говорится: «31 октября все грешники Киева приглашены на бал к Месиру! Самая масштабная вечеринка на Хэллоуин — Бал Сатаны». На вечеринке также обещают «сеанс черной магии», выступление шоу-балета грешниц и другое.

«Во как символично! Только Андреевскую церковь передали Томосекте Варфоломея/Филарета — и тут же ее вид начали использовать в качестве рекламы сатанинского бала на Хеллоуин. На что-то намекают?», — написал на своей странице в Facebook Владимир Корнилов, пишет СПЖ.

Прокомментировал постер и наместник киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Обуховский Иона (Черепанов): «Как многие успели заметить, весьма символичный плакат...Прямо страшно думать, кто, и в сопровождении кого следует в храм. Соглашусь — мессир в восхищении».

Центр информации Украинской Православной Церкви предложил пользователям Фейсбук высказать свое мнение по поводу «Бала у Сатаны». Проголосовать, а также высказаться относительно предстоящего события можно на официальной странице Центра информации в Фейсбук.