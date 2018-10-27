В Главной военной прокуратуре озвучили небоевые потери сил АТО. Цифры шокируют

Силы АТО за четыре года понесли большие «небоевые» потери. Как выяснили журналисты «Фразы», только треть самоубийств совершенается непосредственно в регионе проведения боевых действий.

Как передает «Зеркало недели» со сылкой на Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, с начала проведения антитеррористической операции, по не связанным с боевыми действиями причинам, безвозвратные и санитарные потери сил АТО составили 2700 человек.

По словам военного прокурора, самый большой «небоевой» урон ВСУ нанесли болезни ‒ 891 потеря. Далее идут самоубийства ‒ 691 случай (непосредственно в зоне АТО ‒ 282) и ДТП ‒ 381 погибший и выбывший из строя.

В результате умышленных убийств силы АТО потеряли 228 человек, по вине несчастных случаев ‒ 177 военнослужащих, из-за алкогольных и наркотических отравлений ‒ 175.

Кроме того, из-за неосторожного обращения с оружием ВСУ потеряли 172 человека, еще 101 военнослужащий выбыл из строя из-за нарушения мер безопасности.

Как писала «Фраза», в Комитете по делам ветеранов объяснили, чем отличается война на Донбассе от войны в Афганистане.

Ранее Анатолий Матиос озвучил жуткую статистику самоубийств в зоне АТО.