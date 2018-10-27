У Ляшко отрицают, что пьяные «радикалы» по ночам охотятся на фазанов. Но если кого-то побьют ‒ то за дело

В Киевской области произошел резонансный инцидент с участием депутата Верховной Рады. Как выяснили журналисты «Фразы», видный член Радикальной партии совершил нападение на местных жителей.

Как передает ТСН, от рукоприкладства народного избранника пострадали два человека, один из которых является головой села Плахтянка. По словам одного из потерпевших, поздно вечером они с товарищем на «УАЗике» возвращались домой полевой дорогой. Приметив знакомого лесника, они остановились и вышли из машины. В это время из другого автомобиля выскочил какой-то человек с явными признаками алкогольного опьянения и с криком «Это моя земля!» начал наносить им удары. В нападавшем они узнали народного депутата от Радикальной партии Сергея Скуратовского.

Как отметил потерпевший, парламентарий угрожал «закопать» его, а так же просил оружие у охранника чтобы «завалить» друга.

По словам председателя сельсовета, депутат обвинял их в том, что они охотятся на его зверей, в разведение которых он вкладывает большие деньги. Однако, потерпевшие уверяют, что ездили не на охоту и оружия в машине не было.

Сообщается, что по факту нападения на людей полицией начато уголовное производство.

В свою очередь, скандальный инцидент прокомментировали в Радикальной партии. По словам замглавы политсилы Андрея Лозового, их соратник находился там в команлировке, был в гражданском костюме и вообще «ночью на фазана никто не охотится». По его мнению, все это «нападение» ‒ не более чем фейк: «Если бы хотели побить, то там бы и прибили. Они, в принципе, это заслужили».

Как писала «Фраза», депутат Ляшко беременна от парламентария из БПП.

Ранее сообщалось, что Ляшко купил на рынке семейные трусы и пообещал прийти в них в парламент.