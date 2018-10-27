В Одессе какие-то отморозки «прессанули» самого знаменитого учителя Украины. Из больницы он выйдет не скоро

В четверг вечером, 25 октября, в Одессе произошло дерзкое ограбление. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвой неизвестных преступников стал знаменитый преподаватель физики из Ришельевского лицея.

Как передает ГУНП в Одесской области, нападение произошло под железнодорожным мостом на Люстдорфской дороге. Сообщается, что трое преступников внезапно толкнули велосипед, на котором ехал пожилой мужчина. После того как он упал, злоумышленники забрали велосипед и скрылись с места преступления.

По факту грабежа местным отделом полиции начато уголовное производство. Проводится розыск подозреваемых.

В свою очередь, как отмечают в социальных сетях жители Одессы, жертвой преступников стал учитель физики Павел Виктор, который известен тем, что выкладывает на видеохостинг Youtube записи своих уроков. Кроме того, в 2009 году педагог удостоился награды «Учитель года».

Сообщается, что в результате падения с велосипеда мужчина получил серьезные травмы, В частности, у него перелом шейки бедра, что автоматически делает его «лежачим» минимум на полгода.

Как писала «Фраза», в Киеве школьник разбил учительнице стулом голову и вонзил ей в спину ножницы.

Ранее сообщалось, что во Флориде учителям разрешили ходить в школу с оружием.