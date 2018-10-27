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В Волынской области строится храм УПЦ. Община просит о помощи

В Волынской области строится храм УПЦ. Община просит о помощи

В селе Боратин Волынской области неподалеку от древнего города Луцка строится храм УПЦ. Как выяснили журналисты «Фразы», храм возводится в честь и память великого Волынского подвижника — преподобного Амфилохия Почаевского.

«В это непростое для Украинской Православной Церкви время, Господь сподобил нас строить храм в селе Боратин Волынской области неподалеку от древнего города Луцка. Воздвигается он во славу Божию, в честь и память великого Волынского подвижника — преподобного Амфилохия Почаевского. Этот святой славен не только своими чудесами, но и тем, что в самые сложные для Православия времена, сумел обратить ко Христу множество людей, собрав их вокруг себя и передав Богу, как евангельский купец, отыскавший добрый бисер», — говорится в обращении общины преподобного Амфилохия Почаевского (с. Боратин, Луцкий район, Волынская область).

«Сегодня Господь, при молитвенном заступничестве преподобного Амфилохия Почаевского, снова призывает нас к подвигу. Каждому из нашей общины уже на собственном опыте стало известно, что строительство храма — дело, хоть и богоугодное, но непростое. В связи с этим, мы решили обратиться ко всем людям доброй воли, с просьбой о помощи и молитвенной поддержке. Даже малая лепта, переданная Вами на возведение дома Божия, сделает Вас причастником неустанного молитвенного поминовения о добром здравии и мирной жизни, как о жертводателе, строителе и благоукрасителе. Мы, как люди верующие, будем рады любой помощи и содействию, будь то материальная или молитвенная поддержка. Надеемся, что в скором времени, Господь сподобит и нас переступить порог нововозведенного храма и затеплить лампаду молитвы о мире на нашей земле», — также говорится в обращении.

Куда переводить деньги на строительство храма:
Счет в ПриватБанке: 26007055514816
МФО: 303440
Код ЕГРПОУ: 34973984
Контактное лицо: протоиерей Олег Точинский (настоятель) +380971604672

Тэги: новости православия

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