В Ровно совершена масштабная газовая атака, «под прицел» попали сотни детей

В пятницу, 26 октября, в средней общеобразовательной школе № 9 города Ровно произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», один из учеников старших классов решил распылить летучее химическое вещество в самом «неподходящем» для этого месте.

Как передают «Украинские новости», учеников и персонал учебного заведения, которое расположено на улице Марка Вовчка 29а, пришлось срочно эвакуировать после сообщения о газовой атаке. К месту инцидента немедленно прибыли спасатели и сотрудники полиции.

Сообщается, что в результате ЧП пострадавших нет. Учебный процесс в школе был приостановлен.

По предварительным данным, виновником инцидента является 16-летний старшеклассник, который распылил слезоточивый газ.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту ЧП начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», в киевском метро произошла газовая атака, люди в панике спасались как могли.

Ранее сообщалось, что во Львове в воздух попало около двухсот химических соединений.