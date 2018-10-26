Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Ровно совершена масштабная газовая атака, «под прицел» попали сотни детей

В Ровно совершена масштабная газовая атака, «под прицел» попали сотни детей

В пятницу, 26 октября, в средней общеобразовательной школе № 9 города Ровно произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», один из учеников старших классов решил распылить летучее химическое вещество в самом «неподходящем» для этого месте.

Как передают «Украинские новости», учеников и персонал учебного заведения, которое расположено на улице Марка Вовчка 29а, пришлось срочно эвакуировать после сообщения о газовой атаке. К месту инцидента немедленно прибыли спасатели и сотрудники полиции.

Сообщается, что в результате ЧП пострадавших нет. Учебный процесс в школе был приостановлен.

По предварительным данным, виновником инцидента является 16-летний старшеклассник, который распылил слезоточивый газ.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту ЧП начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», в киевском метро произошла газовая атака, люди в панике спасались как могли.

Ранее сообщалось, что во Львове в воздух попало около двухсот химических соединений.

Тэги: общество, школа, дети, Ровно, эвакуация, химическая атака

Комментарии

Колонка автора
26.10.18 08:00

Наши в еврокубках: почти как по Дюма

Автор: Андрей Шахов

Статьи

26.10.18 09:22

Украинский арсенал: БМП-2

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Главные новости за 26 октября 2018 года

Главные новости за 26 октября 2018 года
26.10.18 19:00
340
Последние новости
26.10.18 21:54

В Ровно совершена масштабная газовая атака, «под прицел» попали сотни детей
26.10.18 21:20

В Европе решили заменить пластик... макаронами
26.10.18 20:33

«Священник» УПЦ КП популяризирует речи Гитлера
26.10.18 20:26

Глава «Нафтогаза» объяснил непонятливым, зачем он перевел «честно заработанные» миллионы мамочке в США
26.10.18 19:55

На киевском Майдане увидели Сатану
26.10.18 19:23

Делили на украиноязычных и русскоязычных, а теперь еще и по религиозным предпочтениям делят, - православные в соцсети
26.10.18 19:00

Главные новости за 26 октября 2018 года
26.10.18 16:45

Украина переходит на зимнее время: что нужно знать
26.10.18 16:16

Назван самый криминальный город Украины
26.10.18 15:41

Киевлян заставляют платить за то, чего они не видели полгода

Интервью

22.10.18 09:10

Отец Дмитрий Полевой: Еще классики, например Франко, писали, как люди пропивали все - детей, имения...

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
«Священник» УПЦ КП популяризирует речи Гитлера
«Священник» УПЦ КП популяризирует речи Гитлера
«Священник» УПЦ КП популяризирует речи Гитлера
«Священник» УПЦ КП популяризирует речи Гитлера
В Крыму выпал осенний снег
В Крыму выпал осенний снег
В Киеве неизвестные в масках избили прохожего и отобрали у него сумку с деньгами
В Киеве неизвестные в масках избили прохожего и отобрали у него сумку с деньгами
Украинцы начали изобретать «дровомобили» из-за топливного кризиса
Украинцы начали изобретать «дровомобили» из-за топливного кризиса
Обнародовано завещание Олега Сенцова
Обнародовано завещание Олега Сенцова
Возле железнодорожной станции в Киеве нашли труп (фото 18+)
Возле железнодорожной станции в Киеве нашли труп (фото 18+)
В России прямо под грузовиком развалился мост. Появилось видео
В России прямо под грузовиком развалился мост. Появилось видео
Бойня в Китае: женщина порезала ножом малышей в детсаду (18+)
Бойня в Китае: женщина порезала ножом малышей в детсаду (18+)
Президентом одной из африканских стран впервые стала женщина
Президентом одной из африканских стран впервые стала женщина
ЧП в США: возле Капитолия эвакуировали конгрессменов и журналистов
ЧП в США: возле Капитолия эвакуировали конгрессменов и журналистов
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.