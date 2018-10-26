В Европе решили заменить пластик... макаронами

К 2021 году страны Евросоюза должны полностью отказаться от использования ряда полулярных одноразовых пластиковых предметов. Как выяснили журналисты «Фразы», за «экологическую» инициативу проголосовало большинство депутатов Европарламента.

Как передает BBC, «запрет на пластик» еще должны поддержать национальные парламенты стран Евросоюза. Сообщается, что причиной запретительных мер является неуклонное накопление пластиковых отходов, что привело к тому, что около 70% мирового мусора составляет пластик. Кроме того, согласно исследованиям, пластик уже давно стал элементом «пищевой цепочки», что проявляется в присутствии микрочастиц пластмассы в организме жителей Евросоюза.

Отмечается, что некоторые заведения общественного питания и рестораны Европы уже предлагают альтернативу пластиковым предметам. Так, трубочки для питья успешно заменили трубочки из макарон и водорослей. Кроме того, разрабатываются варианты изготовления трубочек из стекла, металла, и даже из соломы.

Как писала «Фраза», немцы научились делать сверхпрочный пластик из салата.

Ранее ученые случайно обнаружили гусениц, поглощающих пластик.