Глава «Нафтогаза» объяснил непонятливым, зачем он перевел «честно заработанные» миллионы мамочке в США

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев перевел в США свою многомиллионную премию за «победу» над «Газпромом» в стокгольмском суде. Как выяснили журналисты «Фразы», это было сделано с целью избежать гражданской ответственности в Украине.

Как передает «Левый берег», Андрей Коболев признает высокую вероятность проигрыша апелляции на взыскание с него 8 миллиардов гривен по нескольким уголовным делам. В связи с этим он решил «избавиться» от крупной денежной суммы, пока на его банковские счета не наложили арест судебные исполнители.

По словам Коболева, его мать проживает на территории США уже более десяти лет, поэтому он и отправил туда свои «премиальные». Кроме того, он сообщил, что вообще не привык держать в Украине больших денег, поскольку их в любой момент могут «национализировать».

Как писала «Фраза», киевский суд смешно оштрафовал главу «Нафтогаза» за его «таинственные» премии.

Ранее сообщалось, что главе «Нафтогаза» купили бронированный Cadillac Escalade.