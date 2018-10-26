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На киевском Майдане увидели Сатану

На киевском Майдане увидели Сатану

На Майдане Независимости в Киеве разглядели самого настоящего Сатану. Как выяснили журналисты «Фразы», некоторым депутатам Верховной Рады Украине не дает покоя скульптура небесного покровителя украинской столицы Архистратига Михаила.

Как передает «Киеввласть», народный избранник Юрий Тимошенко в очередной раз обратился к главе украинской столицы с просьбой «заменить» или хотя бы «перекрасить» скульптуру архангела Михаила, расположенную на Майдане.

По словам народного депутата, скульптор А.В. Кущ сам того не зная, заложил совершенно иной смысл в свое творение, нежели планировал сам.

По мнению, Юрия Тимошенко, данная скульптура вызывает у него ассоциации не с силами добра, а наоборот ‒ с главным противником Божьего царства ‒ Сатаной.

Кроме того, как пишет в своем письме народный избранник ‒ «черная скульптура» стала очевидцем кровавых событий на Майдане, поэтому она не может быть символом, объединяющим Украину.

Как писала «Фраза», в Киеве решили реконструировать Майдан. Влетит это в копеечку.

Ранее сообщалось, что новые выборы приведут к новому Майдану.

Тэги: Майдан, Киев, общество, скульптура, сатана

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