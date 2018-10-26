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Главные новости за 26 октября 2018 года

Главные новости за 26 октября 2018 года

Меркель летит в Киев: стали известны подробности визита. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Киев. Об этом заявила официальный представитель немецкого правительства Ульрике Деммер. По ее словам, визит Ангелы Меркель в Киев состоится 1 ноября.

«Укрпочта» прекратит доставку пенсий старикам. С 2019 года «Укрпочта» не будет доставлять пенсии старикам. Об этом заявил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Скончался актер Николай Караченцов. В Москве скончался актер Николай Караченцов. Он не дожил всего день до своего 74-летия.

Дело «Ощадбанка»: сына нардепа взяли под стражу с залогом 5 млн грн. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения сыну народного депутата Украины Станислава Березкина — Максиму Березкину. Его взяли под стражу и установили залог в размере 5 млн гривен.

ЧП в США: возле Капитолия эвакуировали конгрессменов и журналистов. В Вашингтоне возле здания Капитолия прошла массовая эвакуация. Людей забирали из здания с офисами местных конгрессменов.

У берегов Греции произошло сильнейшее землетрясение – есть угроза цунами. У берегов Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Людей предупреждают о цунами.

Тэги: США, общество, пенсия, политика, ЧП, Ангела Меркель

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