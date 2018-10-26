Назван самый криминальный город Украины

Черкассы являются самым криминальным городом Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

При этом самым безопасным городом, по словам Аброськина, является Мариуполь, несмотря на то, что он находится в непосредственной близости от зоны боевых действий на Донбассе.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2012 году был составлен рейтинг самых «здоровых» городов Украины. Киев тогда не попал даже в двадцатку.

В 2013 году в рейтинге самых уважаемых городов мира, который составили специалисты Reputation Institute, Киев занял 73-е место, обогнав столицу России, которая оказалась на 90-м месте со ста исследуемых городов.

В декабре 2016 года Киев был признан самым опасным городом в Европе.

В минувшем году наиболее безопасным областным центром Украины признан Хмельницкий, сразу за ним идут Тернополь, Черновцы, Чернигов и Ивано-Франковск. В пятерку самых опасных городов попали Запорожье, Кропивницкий, Киев, Северодонецк и Николаев.