Киевлян заставляют платить за то, чего они не видели полгода

«Киевводоканал» рассылает киевлянам платежки, выставленными за водоотвод горячей воды, которой не было на протяжении почти полугода. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал член наблюдательного совета ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» Игорь Хохич.

Он написал, что у него дома 5 месяцев нет горячей воды.

И все же в платежках уже третий месяц подряд приходит счет за водоотвод горячей воды.

Ранее «Фраза» сообщала, что централизованное горячее водоснабжение является причиной серьезной «головной боли» у столичных властей.

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что отопления у некоторых киевлян не будет до ноября.

23 октября стало известно, что в некоторых домах потихоньку начали включать отопление.