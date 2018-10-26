Меркель летит в Киев: стали известны подробности визита

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Киев. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявила официальный представитель немецкого правительства Ульрике Деммер.

По ее словам, визит Ангелы Меркель в Киев состоится 1 ноября.

Планируется, что лидер Германии встретится с президентом Украины Петром Порошенко.

Сообщается, что «в центре грядущих переговоров будут двухсторонние отношения, лидеры Украины и Германии обсудят ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины и ход реализации минских соглашений».

В последний раз Ангела Меркель была в Киеве 3,5 года назад — в феврале 2015 года.

Как писала «Фраза», Меркель и Макрона засекли за выпивкой в одном из пабов Брюсселя.

Ранее Путин и Меркель поговорили о транзите газа через Украину. По слухам, обсуждали и миротворцев на Донбассе.