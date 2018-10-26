«Укрпочта» прекратит доставку пенсий старикам

С 2019 года «Укрпочта» не будет доставлять пенсии старикам. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Как цитирует его газета «Урядовий кур’єр», уже с 1 января следующего года компанией прекращается доставка пенсий.

В частности, он заявил: «Мы закроем пять-семь тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала».

По его словам, сегодня «Укрпочта» хочет «сосредоточится на построении почтово-логистического и финансового бизнеса в городах, а также там, где это целесообразно и выгодно».

Он также посетовал, что «большинство почт мира получают субсидии от государства на содержание некоммерческой сети, „Укрпочта“ же не может не то что получить субсидии, а покрыть собственные расходы».

Также он заверил, что «универсальные услуги, как и раньше, будут оказывать по всей стране».

Как писала «Фраза», доставка прессы «Укрпочтой» существенно подорожает.

Сообщалось также, что компания решила подзаработать на аренде своих помещений. Начали с Главпочтамта.