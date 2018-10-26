На Львовщине отморозок изнасиловал свою пятилетнюю дочь

Страшный инцидент произошел в одном из сел Золочевского района Львовской области. Как выяснили журналисты «Фразы», тут отморозок изнасиловал свою пятилетнюю дочь.

Как сообщает прокуратура Львовской области, уже завершено досудебное расследование в отношении 38-летнего жителя Николаевского района. ЧП случилось в одном из местных сел.

Отмечается, что мужчина «подозревался в удовлетворении половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенного в отношении малолетнего».

Следователи установили, что горе-отец, находясь в нетрезвом состоянии, «в собственном доме изнасиловал пятилетнюю дочь, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка».

Отморозка уже арестовали. Прокуратура просит для изверга пятнадцать лет заключения.

Как писала «Фраза», в Киеве мужчина в берете домогался шестилетнего мальчика .

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