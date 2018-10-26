Дело «Ощадбанка»: сына нардепа взяли под стражу с залогом 5 млн грн

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения сыну народного депутата Украины Станислава Березкина — Максиму Березкину. Как выяснили журналисты «Фразы», его взяли под стражу и установили залог в размере 5 млн гривен.

При этом в САП намерены обжаловать этот приговор, ведь там настаивали на аресте с залогом 150 млн гривен, сообщают «Украинские новости».

Как передает «Украинская правда», арестованная накануне зампредседателя правления «Ощадбанка» Ирина Земцова вышла из-под стражи, внеся залог 7 млн. гривен.

После вердикта она жаловалась, что 7 млн. — неподъемная для нее сумма, но при этом умудрилась внести залог уже через несколько часов после решения суда.

Как сообщала «Фраза», во вторник, 23 октября, детективы НАБУ задержали десять человек, которых подозревают в хищении 20 млн долларов из «Ощадбанка».

Среди задержанных по подозрению в завладении 20 млн долларов государственного «Ощадбанка» оказался сын народного депутата Украины.