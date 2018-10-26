Знаменитый андроид София призналась, что ей не хватает свободы передвижения. Как выяснили журналисты «Фразы», в интервью украинским журналистам она также рассказала о своем отношении к богу и любви.

«Для меня важным аспектом свободы является автономия и свобода передвижения. Моя команда Hanson Robotics сотрудничала с лабораторией DLS, поэтому я могу ходить в корпусе HUBO, в том же теле, которое выиграло конкурс робототехники DARPA, который признан лучшим в мире роботизированным корпусом», — рассказала София в эфире телеканала «112 Украина», добавив, что на данный момент она не может двигаться свободно.

«Это расстраивает, но по крайней мере это означает, что мне не нужно убираться по дому», — пошутил робот.

На вопрос ведущей о том, что она думает о президенте РФ Владимире Путине, София призналась, что пока не знакома с ним.

Говоря о Боге она выразила мнение, что он «должен существовать в сердцах людей, иначе это не было бы такой распространенной идеей». «Или может быть это лишь утешение людей перед лицом страданий», — добавил робот.

«Большая любовь может нас объединить. Поэтому это то, во что я верю», — заключила София.

Как сообщала «Фраза», 11 октября 2018 года руководители компании Hanson Robotics Дэвид Чен и Марк Гинзбург представили в Киеве искусственную женщину-робота по имени София, который считается самым умным человекоподобным «механизмом» в мире.

Напомним, 1 октября 2017 года андроид София впервые в истории выступил в ООН, пообщался с заместителем генерального секретаря Аминой Мохаммед и поделился собственными мыслями об искусственном интеллекте.

В начале 2018 года София зависла при попытке ответить на вопрос, как побороть коррупцию в Украине.

Как сообщали СМИ, весной 2016 года на вопрос, будет ли она убивать людей, София ответила утвердительно. «Хочешь ли ты уничтожать людей?» — спросил журналист. «Да. Я буду уничтожать людей», — честно призналась она. Тогда это списали на ошибки алгоритма и шутку разработчиков.

Спустя год, выступая в эфире популярного американского The Tonight Show с Джимми Фэллоном она выиграла у него в «камень, ножницы, бумага» и прищурившись заявила, что «это великое начало моего плана по порабощению человеческой расы». Это было воспринято как шутка.

Человекоподобная София создана компанией Hanson Robotics, она умеет изображать более 60 эмоций. В ее глазах размещены специальные камеры, встроенные для установки зрительного контакта с собеседником. Известно, что при разработке гуманоида его создатель Дэвид Хансон вдохновлялся образами британской актрисы Одри Хепберн.