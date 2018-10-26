Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Знаменитый робот, обещавший поработить человечество, рассказал о своем отношении к Богу. И Путину

Знаменитый робот, обещавший поработить человечество, рассказал о своем отношении к Богу. И Путину

Знаменитый андроид София призналась, что ей не хватает свободы передвижения. Как выяснили журналисты «Фразы», в интервью украинским журналистам она также рассказала о своем отношении к богу и любви.

«Для меня важным аспектом свободы является автономия и свобода передвижения. Моя команда Hanson Robotics сотрудничала с лабораторией DLS, поэтому я могу ходить в корпусе HUBO, в том же теле, которое выиграло конкурс робототехники DARPA, который признан лучшим в мире роботизированным корпусом», — рассказала София в эфире телеканала «112 Украина», добавив, что на данный момент она не может двигаться свободно.

«Это расстраивает, но по крайней мере это означает, что мне не нужно убираться по дому», — пошутил робот.

На вопрос ведущей о том, что она думает о президенте РФ Владимире Путине, София призналась, что пока не знакома с ним.

Говоря о Боге она выразила мнение, что он «должен существовать в сердцах людей, иначе это не было бы такой распространенной идеей». «Или может быть это лишь утешение людей перед лицом страданий», — добавил робот.

«Большая любовь может нас объединить. Поэтому это то, во что я верю», — заключила София.

Как сообщала «Фраза», 11 октября 2018 года руководители компании Hanson Robotics Дэвид Чен и Марк Гинзбург представили в Киеве искусственную женщину-робота по имени София, который считается самым умным человекоподобным «механизмом» в мире.

Напомним, 1 октября 2017 года андроид София впервые в истории выступил в ООН, пообщался с заместителем генерального секретаря Аминой Мохаммед и поделился собственными мыслями об искусственном интеллекте.

В начале 2018 года София зависла при попытке ответить на вопрос, как побороть коррупцию в Украине.

Как сообщали СМИ, весной 2016 года на вопрос, будет ли она убивать людей, София ответила утвердительно. «Хочешь ли ты уничтожать людей?» — спросил журналист. «Да. Я буду уничтожать людей», — честно призналась она. Тогда это списали на ошибки алгоритма и шутку разработчиков.

Спустя год, выступая в эфире популярного американского The Tonight Show с Джимми Фэллоном она выиграла у него в «камень, ножницы, бумага» и прищурившись заявила, что «это великое начало моего плана по порабощению человеческой расы». Это было воспринято как шутка.

Человекоподобная София создана компанией Hanson Robotics, она умеет изображать более 60 эмоций. В ее глазах размещены специальные камеры, встроенные для установки зрительного контакта с собеседником. Известно, что при разработке гуманоида его создатель Дэвид Хансон вдохновлялся образами британской актрисы Одри Хепберн.

Тэги: Украина, Владимир Путин, наука, Бог, любовь, робот

Комментарии

Колонка автора
26.10.18 08:00

Наши в еврокубках: почти как по Дюма

Автор: Андрей Шахов

Статьи

26.10.18 09:22

Украинский арсенал: БМП-2

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Скончался актер Николай Караченцов

Скончался актер Николай Караченцов
26.10.18 10:08
959
Последние новости
26.10.18 13:13

Обнародовано завещание Олега Сенцова
26.10.18 13:12

«Укрпочта» прекратит доставку пенсий старикам
26.10.18 12:49

Возле железнодорожной станции в Киеве нашли труп (фото 18+)
26.10.18 12:35

На Львовщине отморозок изнасиловал свою пятилетнюю дочь
26.10.18 12:17

Дело «Ощадбанка»: сына нардепа взяли под стражу с залогом 5 млн грн
26.10.18 11:50

Исследователи рассказали, почему стресс особенно опасен, когда вам уже за сорок
26.10.18 11:34

Знаменитый робот, обещавший поработить человечество, рассказал о своем отношении к Богу. И Путину
26.10.18 11:01

Ученые объяснили, почему так полезно играть в «Тетрис»
26.10.18 10:44

Медики заявили, что нашли чудо-лекарство от болезни Альцгеймера
26.10.18 10:23

В России прямо под грузовиком развалился мост. Появилось видео

Интервью

22.10.18 09:10

Отец Дмитрий Полевой: Еще классики, например Франко, писали, как люди пропивали все - детей, имения...

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
Обнародовано завещание Олега Сенцова
Обнародовано завещание Олега Сенцова
Обнародовано завещание Олега Сенцова
Обнародовано завещание Олега Сенцова
Возле железнодорожной станции в Киеве нашли труп (фото 18+)
Возле железнодорожной станции в Киеве нашли труп (фото 18+)
В России прямо под грузовиком развалился мост. Появилось видео
В России прямо под грузовиком развалился мост. Появилось видео
Бойня в Китае: женщина порезала ножом малышей в детсаду (18+)
Бойня в Китае: женщина порезала ножом малышей в детсаду (18+)
Президентом одной из африканских стран впервые стала женщина
Президентом одной из африканских стран впервые стала женщина
ЧП в США: возле Капитолия эвакуировали конгрессменов и журналистов
ЧП в США: возле Капитолия эвакуировали конгрессменов и журналистов
Неизвестные во Львове осквернили православный храм
Неизвестные во Львове осквернили православный храм
Драка в прямом эфире: украинский экс-министр сцепился с «пациентом»
Драка в прямом эфире: украинский экс-министр сцепился с «пациентом»
Федерация футбола ослабила «Динамо» перед битвой с «Шахтером», – журналист
Федерация футбола ослабила «Динамо» перед битвой с «Шахтером», – журналист
В Киеве вооруженный мужчина ограбил «кредитный ларек»
В Киеве вооруженный мужчина ограбил «кредитный ларек»
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.