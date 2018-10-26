В Москве скончался актер Николай Караченцов. Как выяснили журналисты «Фразы», он не дожил всего день до своего 74-летия.

О смерти Николая Караченцова сообщила его семья.

Смерть актера зафиксировали в реанимации 62-й больницы Москвы в 8-50 утра пятницы, 26 октября.

В последние годы Николай Караченцов сильно болел, попав в 2005 году в страшное ДТП, после чего завершил актерскую карьеру.

В прошлом году у актера диагностировали онкологию легких.

Справка:

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. В 1967 году он окончил МХАТ.

Помимо театра Николай Караченцов много снимался в кино. Самые известные картины с его участием – «Старший сын», «Собака на сене» и «Человек с бульвара Капуцинов».

Как писала «Фраза», в этом октябре скончался актер Роман Карцев, также не стало легендарного шансонье Шарла Азнавура.