Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Скончался актер Николай Караченцов

Скончался актер Николай Караченцов

В Москве скончался актер Николай Караченцов. Как выяснили журналисты «Фразы», он не дожил всего день до своего 74-летия.

О смерти Николая Караченцова сообщила его семья.

Смерть актера зафиксировали в реанимации 62-й больницы Москвы в 8-50 утра пятницы, 26 октября.

В последние годы Николай Караченцов сильно болел, попав в 2005 году в страшное ДТП, после чего завершил актерскую карьеру.

В прошлом году у актера диагностировали онкологию легких.

Справка:

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. В 1967 году он окончил МХАТ.

Помимо театра Николай Караченцов много снимался в кино. Самые известные картины с его участием – «Старший сын», «Собака на сене» и «Человек с бульвара Капуцинов».

Как писала «Фраза», в этом октябре скончался актер Роман Карцев, также не стало легендарного шансонье Шарла Азнавура.

Тэги: Россия, мир, кино, Николай Караченцов

Комментарии

Колонка автора
26.10.18 08:00

Наши в еврокубках: почти как по Дюма

Автор: Андрей Шахов

Статьи

26.10.18 09:22

Украинский арсенал: БМП-2

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Скончался актер Николай Караченцов

Скончался актер Николай Караченцов
26.10.18 10:08
959
Последние новости
26.10.18 13:13

Обнародовано завещание Олега Сенцова
26.10.18 13:12

«Укрпочта» прекратит доставку пенсий старикам
26.10.18 12:49

Возле железнодорожной станции в Киеве нашли труп (фото 18+)
26.10.18 12:35

На Львовщине отморозок изнасиловал свою пятилетнюю дочь
26.10.18 12:17

Дело «Ощадбанка»: сына нардепа взяли под стражу с залогом 5 млн грн
26.10.18 11:50

Исследователи рассказали, почему стресс особенно опасен, когда вам уже за сорок
26.10.18 11:34

Знаменитый робот, обещавший поработить человечество, рассказал о своем отношении к Богу. И Путину
26.10.18 11:01

Ученые объяснили, почему так полезно играть в «Тетрис»
26.10.18 10:44

Медики заявили, что нашли чудо-лекарство от болезни Альцгеймера
26.10.18 10:23

В России прямо под грузовиком развалился мост. Появилось видео

Интервью

22.10.18 09:10

Отец Дмитрий Полевой: Еще классики, например Франко, писали, как люди пропивали все - детей, имения...

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
Обнародовано завещание Олега Сенцова
Обнародовано завещание Олега Сенцова
Обнародовано завещание Олега Сенцова
Обнародовано завещание Олега Сенцова
Возле железнодорожной станции в Киеве нашли труп (фото 18+)
Возле железнодорожной станции в Киеве нашли труп (фото 18+)
В России прямо под грузовиком развалился мост. Появилось видео
В России прямо под грузовиком развалился мост. Появилось видео
Бойня в Китае: женщина порезала ножом малышей в детсаду (18+)
Бойня в Китае: женщина порезала ножом малышей в детсаду (18+)
Президентом одной из африканских стран впервые стала женщина
Президентом одной из африканских стран впервые стала женщина
ЧП в США: возле Капитолия эвакуировали конгрессменов и журналистов
ЧП в США: возле Капитолия эвакуировали конгрессменов и журналистов
Неизвестные во Львове осквернили православный храм
Неизвестные во Львове осквернили православный храм
Драка в прямом эфире: украинский экс-министр сцепился с «пациентом»
Драка в прямом эфире: украинский экс-министр сцепился с «пациентом»
Федерация футбола ослабила «Динамо» перед битвой с «Шахтером», – журналист
Федерация футбола ослабила «Динамо» перед битвой с «Шахтером», – журналист
В Киеве вооруженный мужчина ограбил «кредитный ларек»
В Киеве вооруженный мужчина ограбил «кредитный ларек»
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.