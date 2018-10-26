У берегов Греции произошло сильнейшее землетрясение – есть угроза цунами

У берегов Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Как выяснили журналисты «Фразы», людей предупреждают о цунами.

Как передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение произошло в Ионическом море. Отмечается, что после этого «наблюдается изменение уровня моря и подтверждается угроза цунами».

Эпицентр толчков находился в 42 километрах к юго-западу от острова Закинф и располагался на глубине десять километров. На самом острове были повреждены линии электропередачи, есть разрушения.

Эксперты говорят, цунами не представляет угрозы, но просят людей быть осторожнее на берегу моря.

Землетрясение у побережья Греции также ощущали жители других стран: Мальты, Ливии, Италии, Греции, Македонии, Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, а также Турции.

Как писала «Фраза», после серии землетрясений и цунами в Индонезии начал извергаться вулкан.

Ранее в Азовском море недалеко от Бердянска произошло мощное землетрясение.