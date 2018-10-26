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Лига Европы: «Динамо» в меньшинстве бьет на выезде «Ренн» и историческая победа «Ворсклы»

Лига Европы: «Динамо» в меньшинстве бьет на выезде «Ренн» и историческая победа «Ворсклы»

Сегодня, 25 октября, состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» на выезде играло с французским «Ренном», а полтавская «Ворскла» также на выезде встречалась с азербайджанским «Карабахом».

Киевляне приехали во Францию лишь за победой, ведь после двух туров в их активе было лишь два очка. И начали подопечные Александра Хацкевича довольно неплохо — уже на шестой минуте Морозюк обязан был выводить свою команду вперед, но умудрился попасть в перекладину.

И все же на 21-й минуте встречи киевляне таки сумели выйти вперед: Буяльский с левого фланга отпасовал в центр, Гармаш, пытаясь пробить по воротам, промазал по мячу, зато у Кендзеры удар получился на славу — точно под перекладину без шансов для голкипера.

Непонятно почему, но после забитого гола гости по привычке залезли в окоп, позволив хозяевам поля делать все, что они хотят на половине поля «Динамо». И, как и в предыдущих матчах, это сыграло с киевлянами злую шутку. В одном из эпизодов Кадар придумал необязательный штрафной у своих ворот и Гранье его реализовал. Не обошлось здесь, правда, и без грубого ляпа Бойко.

Во второй половине встречи обе команды были нацелены на ворота друг друга, но хозяева поля, все же, были более активными. Более того, за семь минут до финального свистка Шепелев за второй «горчичник» был удален с поля, что дало дополнительный шанс хозяевам на победу. Но иного мнения были «динамовцы». На последних минутах Буяльский, получив мяч в штрафной гостей от ЧеЧе, установил финальный счет — тяжелая победа киевлян 2:1.

В параллельном матче этой группы чешский «Яблонец» дома сыграл вничью с «Астаной» 1:1

Турнирная таблица в группе К выглядит так:

1. «Астана» — 3 игры / 6 очков;

2. «Динамо» — 3 / 5;

3. «Ренн» — 3 / 3;

4. «Яблонец» — 3 / 2.

Полтавская «Ворскла» на выезде играла против «Карабаха», и сумела одержать историческую победу, ведь до этого подопечные Василия Сачко не знали вкуса побед в еврокубках. Единственный гол во второй половине встречи красивым ударом из-за пределов штрафной забил Кулач — победа «Ворсклы» 1:0.

В параллельном матче лондонский «Арсенал» на выезде обыграл португальский «Спортинг» со счетом 1:0.

Турнирная таблица в группе Е:

1. «Арсенал» — 3 игры / 9 очков;

2. «Спортинг» — 3 / 6;

3. «Ворскла» — 3 / 3;

4. «Карабах» — 3 / 0.

Ранее «Фраза» сообщала, что во втором туре «Динамо» на выезде сыграло вничью с чешским «Яблонцем» 2:2, а «Ворскла» дома упустило победу над «Спортингом», уступив в концовке со счетом 1:2.

Тэги: ФК Динамо (Киев), футбол, Лига Европы, спорт, ФК Ворскла, Динамо

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