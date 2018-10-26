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Под Киевом дадут бой Хеллоуину

Под Киевом дадут бой Хеллоуину

27 и 28 октября Древний Киев в «Парке Киевская Русь» приглашает дать бой Хеллоуину, а заодно и «уважить» наших персонажей — героев сказок детства и древнеславянской мифологии. Как выяснили журналисты «Фразы», на этом празднике не будут «пиарить» типичных персонажей Хеллоуина — зомби, ведьм в остроконечных шляпах, привычных для западной культуры.

Вся местная «нечисть» будет аутентичной, как бы пришедшей из древнеславянской мифологии, из народных сказаний и легенд. И каждый гость Древнего Киева сможет от души повеселиться и подружиться со знакомыми нам с детства персонажами. Эти колоритные «антигерои» пригласят посетителей сфотографироваться с ними и поучаствовать в древнеславянских игрищах и забавах.

Кроме героев древнеславянской мифологии гости Княжества встретятся с персонажами сказки «Алиса в стране чудес» — Безумным Шляпником, Чеширским Котом, Кроликом и самой Алисой. В ходе театрализованных постановок все они будут противостоять силам зла. И пусть гостей не пугает встреча с Всадниками Апокалипсиса, лешими и оборотнями. Добро победит зло. И можно быть уверенным, что Конные лучники одолеют Латника — медведя, прекрасная славянка сможет расколдовать оборотня, Алиса победить Тьму, а все злые чары сгорят в огне.

Кроме «мифической» битвы добра со злом гостей Княжества ждут и битвы реальные. Ведь в субботу и воскресенье пройдет Межрегиональный турнир по средневековому бою «Витязь Киевского Детинца». Отважные воины-спортсмены облачатся в рыцарские доспехи, возьмут в руки настоящее средневековое оружие и сойдутся в отчаянных поединках за выход в финал. Этапы этого турнира проходят в Древнем Киеве в течение года и завершатся финальными боями 24 ноября. Эти полноконтактные бои будут по-настоящему зрелищными, ведь победители финала будут защищать честь Украины на Чемпионате мира по средневековому бою «IMCF», который пройдет 16-19 мая 2019 года в «Парке Киевская Русь».

Также посетители увидят жемчужину Древнего Киева — живую коллекцию лошадей редких исторических пород, которые были собраны со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Эти прекрасные животные смогут удивить не только своим экстерьером. Все они постоянно тренируются, чтобы принимать участие в шоу-программах и соревнованиях по историческим конным боевым искусствам. Неудивительно, что конный театр Древнего Киева приглашают участвовать в разнообразных мероприятиях, которые проходят как в Украине, так и за ее пределами. 27 и 28 октября лошади будут полноправными участниками развлечений, принимая участие в выступлениях вместе с актерами-каскадерами конно-трюкового театра. Они покажут свои умения и поразят зрителей безупречным исполнением номеров развлекательной программы. С приближением зимы лошади возвращаются из своих гастрольных путешествий в Княжескую конюшню в Древнем Киеве. Поэтому именно теперь гости Княжества могут увидеть эту «живую коллекцию» в полном составе! Каждый посетитель сможет подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться и проехаться верхом или в экипаже.

Приехав в Княжество Киевская Русь, посетители смогут прогуляться улочками средневекового города, зайти в гости к его обитателям, посетить музеи и экспозиции, полетать на канатном спуске «Полетайло» и скоростной горке «Змей Горыныч», пострелять из лука, отчеканить монету «на счастье», посетить мастер-классы по народным ремеслам и средневековым танцам. Эти и множество других занятий помогут полностью погрузиться в атмосферу Киевской Руси на тысячу лет назад.

Древний Киев в Княжестве «Киевская Русь» расположен в Киевской области, Обуховском районе, селе Копачов.

Цена билета: полный билет для взрослого — 150 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для детей школьного возраста — 50 грн., для дошкольников — бесплатно.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи», согласно расписанию на сайте.

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, Парк Киевская Русь, Хеллоуин

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