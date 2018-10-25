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«Новая почта» повысила тариф на свою самую популярную услугу

«Новая почта» повысила тариф на свою самую популярную услугу

С 25 октября 2018 года компания «Новая почта» внесла изменения в некоторые из своих тарифов. Как выяснили журналисты «Фразы», стоимость самых популярных услуг отныне увеличилась.

Как сообщается на сайте компании, с сегодняшнего дня стоимость отправки посылки весом до 30 кг («отделение-отделение») увеличилась на 5 гривен. Кроме того, тариф на отправления массой выше 30 кг вырос на 50 копеек за каждый дополнительный кг.

По словам директора «Новой Почты Александра Бульбы, повышение тарифов ‒ вынужденная мера, поскольку на функционирование компании влияет стоимость топлива, которое постоянно растет в цене. Кроме того, «Новой почте» необходимы средства для расширения сети отделений и улучшение качества обслуживания.

Отмечается, что повышение тарифов затронуло только «межобластные» отправления. Стоимость доставки грузов по области и городу осталась без изменений.

Как писала «Фраза», «Новая почта» обзывает своих клиентов бранными словами.

Ранее «Новая почта» пообещала подать в суд на налоговиков, которые «не дают работать и вскрывают посылки».

Тэги: общество, тарифы, повышение, Новая почта

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