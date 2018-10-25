В УПЦ КП гордятся КГБшным прошлым Филарета, забывая о том, как Денисенко содействовал гонениям на монахов Лавры

Глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) сотрудничал с КГБ в пользу Церкви, в этом нет ничего плохого. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил спикер Киевского патриархата Евстратий Зоря во время чата в «Главреде».

Зоря сказал, что гордится тем, что «из всех иерархов РПЦ лишь один патриарх Филарет неоднократно ясно и прямо рассказывал о том, каким было сотрудничество», сообщает Расколам.нэт.

Между тем, в сети Фейсбук можно найти историю о том, как во времена СССР монахов Киево-Печерской Лавры КГБ выгоняло из обители при пособничестве Филарета:

«Однажды в Лавру, — вспоминал батюшка Валентин, — (ещё в советское время) нагрянули „кагэбэшники“ с архимандритом Филаретом (Денисенко) и сразу набросились на монахов: „Так, Лавра закрывается на ремонт, освобождайте помещение. Быстренько, вас переселяют в Почаев“. Старцы плачут, знают, что никакого ремонта, никакого там Почаева им не будет. „Быстренько, а то в тюрьму посадим!“. И Филарет от „кагэбэшников“ не отстаёт: „Отцы, отцы, освобождайте помещение, завтра начинаем капитальный ремонт Лавры. Закончится ремонт, тогда всех вас возвратят“. „Мы никогда сюда больше не возвратимся“ — с горечью вздыхали монахи. А мой Старец смелый такой был, подходит к Филарету и говорит: „Помни, ты за нечестие своё отступишь от Бога и будешь врагом Церкви, придёт время — ты предателем Церкви будешь. И помни: за твоё нечестие, что Лавру закрыл, тебе Бог не даст нормальной смерти — умрешь ты, как Иуда-предатель!“... Как плакали старцы, схимники, когда Лавру закрывали. Закапывали свои святые иконы, спасая от поругания. Но все жили верой, что Лавра вновь откроется, что Лавра возродится и будет вновь служить. Старцы умирая, передавали все богатства Лавры, знали, что всё это ещё пригодится».

Автор поста в ФБ напоминает, что 10 марта 1961 года в период хрущевской «антирелигиозной кампании» под предлогом «ремонтно-реставрационных работ» Киево-Печерская Лавра была закрыта. В июне 1988 года — Русской Православной Церкви была передана нижняя часть древней обители.