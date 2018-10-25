В Житомирской области решили полностью запретить русский язык. Но не навсегда

В четверг, 25 октября, депутаты Житомирского областного совета ввели мораторий на публичное использование русского языка на территории области. Как выяснили журналисты «Фразы», запретительные меры инициировали члены фракции ВО «Свобода».

Как передает УНИАН, решение о введении «моратория» было поддержано большинством голосов народных избранников. Отмечается, что суть запрета заключается в полном исключении «русскоязычного культурного продукта» в любых формах на территории области.

Сообщается, что для «разъяснительной работы» относительно указанных запретительных мер, депутаты просят Житомирскую ОГА создать специальную рабочую группу, в которую должны войти правоохранители, чиновники и представители общественности.

Впрочем, как отмечают авторы документа, «мораторий» на использование русского языка вводиться не бессрочно, а всего лишь «до полного прекращения оккупации Россией территории Украины».

Как писала «Фраза», Фарион обозвала русскоязычных людей в Украине «умственно отсталыми» и «гибридами».

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