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Сенцов «по-хамски» получил наипрестижнейшую международную премию

Сенцов «по-хамски» получил наипрестижнейшую международную премию

25 октября Европейский парламент наградил осужденного в РФ за «террористическую деятельность» Олега Сенцова премией им. Сахарова. Как выяснили журналисты «Фразы», присуждение наипрестижнейшей международной награды украинскому режиссеру вызвало шквал негодования в Российской Федерации.

Как передает российское информагентство ТАСС, член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод назвал данные действия Европарламента «политиканством». По мнению правозащитника, вместо присуждения премии Сенцову, европардаментариям следовало бы озаботиться судьбой журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Украине, а так же уголовными преследованиями правозащитников в странах Балтии.

Кроме того, награджение Олега Сенцова международной премией прокомментировал и вице-спикер Государственной думы Петр Толстой. По его словам, европейские депутаты сделали «хамский выбор», присудив премию осужденному за «попытку теракта» Сенцову.

Как писала «Фраза», в России назвали голодание Олега Сенцова «лечебным». Украина заявляет, что политзаключенного режиссера кормят насильно.

Ранее сообщалось, что Олег Сенцов написал завещание.

Тэги: общество, премия, режиссер, Европарламент, награда

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