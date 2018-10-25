Томос под большим вопросом из-за конфронтации УПЦ КП и УАПЦ. Англичане решили вмешаться в данный вопрос

На ноябрьском синоде Константинопольской церкви томоса по автокефалии Украины не будет. Об этом, как выяснили журналисты «Фразы», пишет издание Страна, мотивируя данное утверждение тем, что накануне, в октябре, украинские раскольники не успеют провести объединительный «собор».

Дело в том, что «по логике Константинополя», чтобы получить автокефалию, в Киеве должны провести "собор" трех церквей — раскольнических УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ. Вместе они якобы должны сформировать нечто вроде «единой церкви».

Глава Киевского патриархата Филарет надеется, что на соборе будет присутствовать 40 иерархов УПЦ КП, 14 от УАПЦ и 10 УПЦ (точнее — перебежчики от УПЦ Онуфрия, которая, как известно, идею автокефалии не поддерживает).

Как отмечает Страна, рроведение собора под большим вопросом из-за отсутвия элементарного согласия среди автокефалистов: главы УПЦ КП Филарета и главы УАПЦ Макария. Еще более скользкий вопрос — присоединение к этой группировке архиереев УПЦ.

Интересную информацию в этом ключе сообщает СПЖ. 25 октября 2018 года посол Великобритании в Украине Джудит Гоф встретилась с главой УАПЦ Макарием Малетичем. Об этом дипломат написала в своем Twitter.

По словам посла, встреча состоялась, «чтобы обсудить перспективы предоставления иомоса и вопрос создания единой Церкви в Украине в духе мирного диалога и привлечения всех сторон».

Один из известных религиозных экспертов, на уловиях анонимности, заявил «Фразе», что по всей видимости англичане Макария «вызвали на ковер после неугодных заявлений».

Рада зустрітись із предстоятелем УАПЦ Макарієм, щоб обговорити перспективи надання Томосу та питання створення єдиної церкви в Україні в дусі мирного діалогу й залучення всіх сторін pic.twitter.com/X8v4UKSjFB — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 25 октября 2018 г.

Недавно СПЖ сообщала, что глава УАПЦ Макарий после разговора с лидером УПЦ КП Филаретом засомневался в успехе объединительного процесса.

Как ранее сообщалось, автокефалии еще нет, а главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки.

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