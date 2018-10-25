В Ереване наводили новые научные мосты между Украиной и Арменией

В Ереване завершилась научная конференция под названием «От Балтийского до Черного моря. Армяне в культурных, экономических и политических процессах». Как выяснили журналисты «Фразы», Украину на мероприятии представили глава историко-культурного комитета Союза армян Украины к.и.н. Давид Давтян и заместитель генерального директора по научной работе Национального заповедника «София Киевская» д.и.н. Вячеслав Корниенко.

«Конференция прошла достаточно плодотворно, в благоприятной рабочей атмосфере. В большинстве своем содержание докладов соответствовало высокому научному уровню, предъявляемому организаторами к участникам конференции. Хочется отметить, что подобные научные форумы — отличная площадка для обмена опытом со специалистами из разных стран, возможность услышать критику и по-новому, так сказать, свежим взглядом, посмотреть на некоторые собственные выводы, получить информацию о результатах новых исследований разных исторических источников. Было бы отлично в ближайшее время провести подобное мероприятие в Украине», — поделился впечатлениями Вячеслав Корниенко, сообщает AnalitikaUA.net.

Как напоминает издание, д.и.н. Вячеслав Корниенко на форуме выступал с работой на тему «Новые исследования армянских надписей XVI–XVII вв. в киевском Софийском соборе».

Давид Давтян в своем комментарии о рабочей поездке отметил: «Подобные конференции являются очень полезными, дают возможность установить личные контакты с арменоведами из разных стран, поделиться собственным опытом, а также формируют благоприятную почву для исследований актуальных вопросов армянского народа».

Глава историко-культурного комитета САУ представил свою работу на тему «Проблема датировки армянской церкви Аккермана (Белгород-Днестровский)».

Согласно сообщению пресс-службы Союза армян Украины, контакты в столице Армении прошли достаточно плодотворно.

В рамках поездки в Армению представители САУ провели ряд встреч с представителями администрации президента Армении, посольства Украины в Армении, исследовательского центра «Нораванк», а также представили деятельность Союза армян Украины для общественности и армянских СМИ.