Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Новые научные мосты между Украиной и Арменией

Новые научные мосты между Украиной и Арменией

В Ереване завершилась научная конференция под названием «От Балтийского до Черного моря. Армяне в культурных, экономических и политических процессах». Как выяснили журналисты «Фразы», Украину на мероприятии представили глава историко-культурного комитета Союза армян Украины к.и.н. Давид Давтян и заместитель генерального директора по научной работе Национального заповедника «София Киевская» д.и.н. Вячеслав Корниенко.

«Конференция прошла достаточно плодотворно, в благоприятной рабочей атмосфере. В большинстве своем содержание докладов соответствовало высокому научному уровню, предъявляемому организаторами к участникам конференции. Хочется отметить, что подобные научные форумы — отличная площадка для обмена опытом со специалистами из разных стран, возможность услышать критику и по-новому, так сказать, свежим взглядом, посмотреть на некоторые собственные выводы, получить информацию о результатах новых исследований разных исторических источников. Было бы отлично в ближайшее время провести подобное мероприятие в Украине», — поделился впечатлениями Вячеслав Корниенко, сообщает AnalitikaUA.net.

Как напоминает издание, д.и.н. Вячеслав Корниенко на форуме выступал с работой на тему «Новые исследования армянских надписей XVI–XVII вв. в киевском Софийском соборе».

Давид Давтян в своем комментарии о рабочей поездке отметил: «Подобные конференции являются очень полезными, дают возможность установить личные контакты с арменоведами из разных стран, поделиться собственным опытом, а также формируют благоприятную почву для исследований актуальных вопросов армянского народа».

Глава историко-культурного комитета САУ представил свою работу на тему «Проблема датировки армянской церкви Аккермана (Белгород-Днестровский)».

Согласно сообщению пресс-службы Союза армян Украины, контакты в столице Армении прошли достаточно плодотворно.

В рамках поездки в Армению представители САУ провели ряд встреч с представителями администрации президента Армении, посольства Украины в Армении, исследовательского центра «Нораванк», а также представили деятельность Союза армян Украины для общественности и армянских СМИ.

Тэги: общество, Армения, Ереван, армянская диаспора

Комментарии

Колонка автора
17.10.18 08:12

Сборная Украины. А наши-то первые!

Автор: Андрей Шахов

Статьи

24.10.18 09:19

Пока лохам втирали томос, тарифы подняли на газ

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 25 октября 2018 года

Главные новости за 25 октября 2018 года
25.10.18 18:59
Последние новости
25.10.18 18:59

Главные новости за 25 октября 2018 года
25.10.18 18:08

Федерация футбола ослабила «Динамо» перед битвой с «Шахтером» – журналист
25.10.18 17:53

Новые научные мосты между Украиной и Арменией
25.10.18 16:33

В Киеве начинают внедрять единый электронный билет на общественный транспорт: как это будет работать
25.10.18 16:16

В ресторан Роберта Де Ниро принесли посылку со взрывчаткой
25.10.18 15:55

В Киеве вооруженный мужчина ограбил «кредитный ларек»
25.10.18 15:15

На Одесщине ураган сорвал крышу в детском саду. Благо, дети не успели выйти на прогулку
25.10.18 14:45

Ученые заявили, что зима увеличивает риск сердечного приступа
25.10.18 14:08

Сын Авакова стал владельцем шикарной квартиры в центре Киева
25.10.18 14:04

Украинцам, не успевшим оформить субсидию, обещают подкинуть денег

Интервью

22.10.18 09:10

Отец Дмитрий Полевой: Еще классики, например Франко, писали, как люди пропивали все - детей, имения...

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
Федерация футбола ослабила «Динамо» перед битвой с «Шахтером» – журналист
Федерация футбола ослабила «Динамо» перед битвой с «Шахтером» – журналист
Федерация футбола ослабила «Динамо» перед битвой с «Шахтером» – журналист
Федерация футбола ослабила «Динамо» перед битвой с «Шахтером» – журналист
В Киеве вооруженный мужчина ограбил «кредитный ларек»
В Киеве вооруженный мужчина ограбил «кредитный ларек»
На Одесщине ураган сорвал крышу в детском саду. Благо, дети не успели выйти на прогулку
На Одесщине ураган сорвал крышу в детском саду. Благо, дети не успели выйти на прогулку
Сын Авакова стал владельцем шикарной квартиры в центре Киева
Сын Авакова стал владельцем шикарной квартиры в центре Киева
Военные США неудачно сбросили броневик с самолета
Военные США неудачно сбросили броневик с самолета
Взрывчатки, отправленные американским политикам, оказались настоящими
Взрывчатки, отправленные американским политикам, оказались настоящими
Российский Сочи накрыл гигантский потоп: стихия сносит все на своем пути
Российский Сочи накрыл гигантский потоп: стихия сносит все на своем пути
Из аэропорта «Борисполь» в Киев запустили поезд. Его уже протестировали Гройсман и Омелян
Из аэропорта «Борисполь» в Киев запустили поезд. Его уже протестировали Гройсман и Омелян
На Буковине заболели корью 45 школьников и беременная учительница
На Буковине заболели корью 45 школьников и беременная учительница
После ДТП в Киеве гонщик влетел в эвакуатор и едва не подрался с полицией
После ДТП в Киеве гонщик влетел в эвакуатор и едва не подрался с полицией
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.