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Медики заявили, что нашли чудо-лекарство от болезни Альцгеймера

Медики заявили, что нашли чудо-лекарство от болезни Альцгеймера

В США нашли новое эффективное средство от болезни Альцгеймера. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это медики из Калифорнийского университета в США.

Как пишет издание Nature Chemistry, дело в том, что болезнь Альцгеймера сопровождается накоплением в мозге человека белка бета-амилоида, вызывающего когнитивные нарушения. Данный белок создает бляшки и контактирует со здоровыми белками на поверхности клеток мозга, вызывая гибель клеток.

Однако, похоже, ученым удалось решить данную проблему. Они заявили, что их лекарство «препятствует прикреплению бляшек к клеткам и предотвращает их гибель».

В ходе опытов медики нашли место контакта бляшек с белками «путем определения трехмерной структуры». Для этого ученые проанализировали более тридцати двух тысяч различных препаратов, и нашли самый эффективный из них – ALI6.

Испытания прошли на мышах, и лекарство «почти полностью предотвратило гибель клеток». Также сообщается, что данный препарат не токсичен и может проникать из кровотока в мозг.

Как писала «Фраза», ученые объяснили, почему подростки бывают такими вредными и агрессивными, а также сообщили, что люди с возрастом сходят с ума из-за мутации.

Тэги: ученые, здоровье, мир, болезнь Альцгеймера

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