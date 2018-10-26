Исследователи рассказали, почему стресс особенно опасен, когда вам уже за сорок

Стресс особо опасен в возрасте 40-50 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили исследователи из Научного центра здоровья Техасского университета Сан-Антонио в США.

В отчете ученых говорится, что в данном возрасте обнаружена опасная связь «между повышенным уровнем гормона стресса кортизола и нарушением памяти».

В исследовании приняли участие две тысячи человек — все они были здоровы. Их средний возраст составлял сорок восемь лет.

В статье говорится, что добровольцы «прошли когнитивное тестирование и выполнили ряд заданий на память, рассуждение, внимание и зрительное восприятие».

Опыт повторили через несколько лет.

Ученые провели МРТ-сканирование головного мозга людей, а также взяли у них образцы крови, чтобы определить содержание кортизола — это гормон стресса, который производится человеческим организмом для регулирования метаболизма, уровня сахара в крови и иммунной реакции на стрессовые ситуации.

В итоге, добровольцев разделили на три группы: с высоким, среднем и низким уровнем кортизола. В ходе эксперимента выяснилось, что «люди с высоким содержанием гормона стресса хуже других справились с тестами на память и другими заданиями».

Как писала «Фраза», исследователи заявили, что мир впадает в депрессию. Названы самые несчастные страны.

Ранее ученые установили, что стресс больше вредит мужчинам, чем женщинам.