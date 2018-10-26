Ученые объяснили, почему так полезно играть в «Тетрис»

Как оказалось, играть в «Тетрис» – весьма полезно. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли ученые из университета Калифорнии в Риверсайде в США.

Портал Рsycnet пишет, что «Тетрис» помогает людям «отключиться от внешнего мира», благодаря чему человек может расслабиться.

Исследователи уверяют, что «войти в подобное состояние не так-то просто: для этого нужно, чтобы вещь, которую сейчас делает человек, была одновременно и не сложной, но и не слишком простой, также у нее должны быть четкие и достижимые цели, а также хорошо заметная обратная связь».

Исследования проходили на студентах-добровольцах. Для эксперимента, как сообщается, их «звали в лабораторию, где предлагали заполнить анкету и сфотографироваться для оценки физической привлекательности, после чего молодые люди выходили в коридор и ждали результатов, играя в «Тетрис».

При этом ученые могли незаметно менять сложность игры.

В исследовании говорится, что, «наблюдая за поведением студентов и опрашивая их после эксперимента, выяснилось, что они расслаблялись, входя в «состояние потока», полностью фокусируясь на игре». При этом они «игнорировали события в окружающем мире». Происходило это, когда студенты «ловили нужный ритм игры».

Игра «Тетрис» была создана советским программистом Алексеем Пажитновым в 1984 году.

Как писала «Фраза», компьютерные игры снимают стресс и депрессию.

Ранее ученые заявили, что научились «читать» мысли.