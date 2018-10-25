Главные новости за 25 октября 2018 года

Украинцам, не успевшим оформить субсидию, обещают подкинуть денег. Украинцам, не успевшим оформить субсидию на оплату ЖКХ, обещают помочь деньгами. Об этом заявили в пресс-службе Кабинета министров. Там пообещали, что «денежные средства будут возмещены, даже если семья подаст документы на субсидию в ноябре или декабре».

На Одесщине ураган сорвал крышу в детском саду. Благо, дети не успели выйти на прогулку. В Одесской области в поселке Беляевка ураган сорвал крышу с детского сада «Радуга». Случилось это как раз в тот момент, когда детей собирались выводить на прогулку. Металлические листы площадью около сотни квадратных метров сорвало с трети двухэтажного здания.

На Буковине заболели корью 45 школьников и беременная учительница. В Черновицкой области в селе Рукшина в результате вспышки кори заболели 45 детей и беременная учительница. Большинство детей лечатся в домашних условиях, в больнице находятся восемь детей в состоянии средней тяжести. Самые младшие – первоклассники, самые старшие – ученики одиннадцатого класса. По словам главврача Хотинской ЦРБ Аллы Яковенко, у заболевших наблюдается лихорадка, головная боль, рвота и общая слабость.

Из аэропорта «Борисполь» в Киев запустили поезд. Его уже протестировали Гройсман и Омелян. Между аэропортом «Борисполь» и Киевом пустили железнодорожное сообщение. Поезд уже протестировали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян. О тестовой поездке на поезде премьер написал в «Твиттере» в четверг, 25 октября. По его словам, поезд для всех желающих заработает уже в ноябре, а сам проект стоил 580 миллионов гривен.

Сборная Украины по футболу поднялась в рейтинге сильнейших сборных мира. Сегодня, 25 октября, был опубликован свежий рейтинг сильнейших футбольных сборных стран мира. Сборная Украины по сравнению с прошлым месяцем поднялась на две позиции и сейчас занимает 27-е место. Единоличным лидером в свежем рейтинге стала сборная Бельгии, которая ранее делила пальму первенства с Францией. Сейчас же французы опустились на второе место. Замыкает тройку лидеров сборная Бразилии.

Российский Сочи накрыл гигантский потоп: стихия сносит все на своем пути. Непрекращающиеся ливни привели к затоплению российского города Сочи и ближайших населенных пунктов. В курортном регионе России бушует стихия. По данным местных СМИ, эвакуированы сотни людей. Повреждены мосты, размыты дороги. Жители Сочи говорят, что их город отрезало от мира.

Взрывчатки, отправленные американским политикам, оказались настоящими. В Интернете появились фотографии взрывных устройств, которые были отправлены некоторым известным американским политикам, включая семью Клинтон и Барака Обаму. Все взрывные устройства были настоящими. Телеканал ABC News показал устройство, которое предназначалось экс-главе ЦРУ Джону Бреннану. Отмечается, что все взрывчатки были упакованы в оберточную бумагу, а в качестве обратного адреса был указан адрес конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц.

В ресторан Роберта Де Ниро принесли посылку со взрывчаткой. В Нью-Йорке из-за угрозы взрыва были эвакуированы посетители ресторана. Этот ресторан принадлежит известному голливудскому актеру Роберту Де Ниро. На месте был найден подозрительный предмет, возможно, взрывное устройство. Небоскреб, в котором находится принадлежащий актеру ресторан, был эвакуирован всего через день после того, как чета Клинтонов, Барак Обама, Джордж Сорос и студия CNN получили посылки со взрывными устройствами.