В Киеве начинают внедрять единый электронный билет на общественный транспорт: как это будет работать

Власти Киева уже 1 ноября начнут внедрять в коммунальном транспорте города единый электронный билет. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают в КГГА.

В частности, как сообщили «Українським Новинам» в департаменте информационно-коммуникационных технологий, в общественном транспорте уже установлено полторы тысячи комплектов оборудования.

Ранее был утвержден порядок работы системы для перевозчиков.

Систему установят в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро и в фуникулере. Также единый электронный билет будет действовать в городской электричке.

В КГГА говорят, что возможны такие формы носителя е-билета: транспортная карточка, банковская карточка, социальная (льготная карточка), QR-код, ученический и студенческий билеты, а также гаджет с соответствующим приложением.

Кроме этого, как сообщается, проездной билет может быть разовым, рассчитанным на определенный период, а также на один или несколько видов транспорта.

Можно будет брать билет «с определенным количество поездок», или же без лимита.

Также предусмотрен билет с учетом дальности поездки.

В мэрии говорят, что «период пользования может начинаться с момента продажи билета или с момента его активации».

Сообщается, что, «если пассажир не пользуется билетом на протяжении года, он будет заблокирован в системе, и стоимость неиспользованных поездок не возвращается». Но пассажир может обратиться с заявлением о возврате денежных средств с билета, если он пользовался им в течение года.

Как писала «Фраза», ранее ввести единый электронный билет обещал Виталий Кличко.

Сообщалось, что киевлян пугают резким подорожанием маршруток.