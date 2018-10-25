В ресторан Роберта Де Ниро принесли посылку со взрывчаткой

В Нью-Йорке из-за угрозы взрыва были эвакуированы посетители ресторана. Как выяснили журналисты «Фразы», этот ресторан принадлежит известному голливудскому актеру Роберту Де Ниро.

На месте был найден подозрительный предмет, возможно, взрывное устройство, сообщает The Sun.

Небоскреб, в котором находится принадлежащий актеру ресторан, был эвакуирован всего через день после того, как чета Клинтонов, Барак Обама, Джордж Сорос и студия CNN получили посылки со взрывными устройствами.

Как передает Teletype Today, у всех предыдущих посылок с самодельными бомбами скорее всего был один и тот же отправитель. Такое заявление сделал глава отделения по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер. По его словам, о получении бомбы рассказал также губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Полиция проверяет, связан ли этот инцидент с предыдущими.

Ранее «Фраза» сообщала, что секретная служба США, занимающаяся охраной высшего руководства страны, перехватила подозрительные посылки. Адресатами почтовых отправлений с «сюрпризом» являются бывшие и действующий глава государства.

Позже в Интернете появились фотографии взрывных устройств, которые были отправлены некоторым известным американским политикам, включая семью Клинтон и Барака Обаму. Все взрывные устройства были настоящими.