Ученые заявили, что зима увеличивает риск сердечного приступа

Шведские ученые нашли взаимосвязь между зимой и увеличением риска сердечного приступа у человека. Как выяснили журналисты «Фразы», по их словам, опасной становится температура ниже нуля.

Как пишет медицинский журнал JAMA Cardiolgy, температура воздуха уже на уровне ниже нуля градусов является фактором, повышающим риск сердечного приступа.

Исследователи проанализировали данные 274 тысяч шведов возрастом 50-89 лет, у которых в 1998-2013 года случался инфаркт миокарда. Ученые пришли к выводу, что при минусовой температуре инфаркт у них случался на 10% чаще.

Издание пишет, что связь «отчетливо прослеживалась у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, являющейся самой опасной разновидностью этой болезни».

Ученые объясняют это тем, что при низкой температуре сужаются сосуды, из-за чего в сердце поступает меньше кислорода. Также зимой люди чаще подвержены простуде, которая также бьет по сердцу.

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