Украинцам, не успевшим оформить субсидию, обещают подкинуть денег

Украинцам, не успевшим оформить субсидию на оплату ЖКХ, обещают помочь деньгами. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили в пресс-службе Кабинета министров.

Там пообещали, что «денежные средства будут возмещены, даже если семья подаст документы на субсидию в ноябре или декабре».

Как отмечается, «в случае поступления заявления о назначении субсидии безвозвратная помощь будет назначена с начала отопительного сезона».

В правительстве объясняют, что «для получения субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах». Сделать это можно в местном управлении труда и социальной политики, органе соцзащиты или через интернет.

Как обещают чиновники, «в течение нескольких недель с момента получения документов социальное учреждение письменно сообщит о решении по поводу оказания помощи и ее размера».

Тем, кому отказали, советуют обращаться на правительственную горячую линию 15-45.

Как писала «Фраза», Украинцам рассказали, насколько реально подорожает отопление.

Ранее стало известно, как будет проходить монетизация субсидий.