Сборная Украины по футболу поднялась в рейтинге сильнейших сборных мира

Сегодня, 25 октября, был опубликован свежий рейтинг сильнейших футбольных сборных стран мира. Как передает корреспондент «Фразы», сборная Украины по сравнению с прошлым месяцем поднялась на две позиции и сейчас занимает 27-е место.

Единоличным лидером в свежем рейтинге стала сборная Бельгии, которая ранее делила пальму первенства с Францией. Сейчас же французы опустились на второе место. Замыкает тройку лидеров сборная Бразилии.

В первую десятку также вошли: Хорватия — четвертое место, Англия — пятое, Уругвай — шестое, Португалия — седьмое, Швейцария — восьмое, Испания — девятое и Дания — десятое место.

Соперники сборной Украины в Лиге наций — сборные Словакии и Чехии расположились на 28-м и 48-м местах соответственно.

Отметим, что следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 29 ноября.

Ранее «Фраза» сообщала, что месяц назад подопечные Андрея Шевченко располагались на 29-м месте. При этом сообщалось, что именно наша команда добилась самого большого прогресса, поднявшись тогда сразу на 6 строчек.