В Киеве решили реконструировать Майдан. Влетит это в копеечку

В Киеве проведут реконструкцию Майдана Независимости. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили в КП «Дорожно-эксплуатационного управления по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района» столицы.

Как сообщается, реконструкция должна стартовать осенью следующего года и обойдется бюджету Киева в семьдесят миллионов гривен.

Отмечается, что завершить ремонт планируют лишь в конце 2021 года.

Как писала «Фраза», Виталий Кличко заявил, что Крещатик тоже «устал».

Ранее Шулявский мост решили попросту снести: названа дата.