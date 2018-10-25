Снова бабье лето. Синоптики пообещали украинцам внезапное потепление

На смену дождям и холоду в Украину должно вернуться тепло. Как выяснили журналисты «Фразы», произойдет это уже в ближайшие дни.

По данным Гидрометцентра, уже с пятницы, 26 октября, воздух во всех регионах Украины начнет прогреваться.

Дожди начнут утихать. Небольшие осадки прогнозируются лишь на западе страны, где сейчас бушуют ливни.

Воздух прогреется до 15-20 градусов, а на юге будет до 22 тепла.

В Киеве пройдут кратковременные дожди, но воздух прогреется до 17 градусов.

Как писала «Фраза», от непогоды в Украине пострадали жители девяти областей.