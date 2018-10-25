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На Николаевщине полицейские битами и клюшкой для гольфа избили мужчину, после чего принялись его пытать

На Николаевщине полицейские битами и клюшкой для гольфа избили мужчину, после чего принялись его пытать

В Николаевской области в селе Полигон трое полицейских избили местного жителя, после чего отвезли его в участок. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, сотрудники правоохранительных органов ворвались в дом к местному жителю и обвинили его в краже. Не добившись от него признания, полицейские принялись избивать его битами и клюшкой для гольфа. После этого, они отвезли его в полицейский участок, где принялись пытать мужчину.

Потерпевший (наркозависимый житель селя Полигон) провел в отделении полиции всю ночь. На следующий день сотрудники СБУ задержали всех троих полицейских.

Двоим оперуполномоченным Ингульского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области и полицейскому патрульной полиции в Николаевской области, которые пытали мужчину, сообщено о подозрении.

По факту инцидента проводится расследование.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ночь на 27 июля 2017 года в Николаеве в микрорайоне «Соляные» патрульные полицейские избили человека. Пострадавший утверждал, что в результате действий работников полиции он получил сотрясение мозга.

В начале января 2018 года в Киеве неадекватное поведение патрульного полицейского едва не до смерти напугало супругов.

Также в январе сообщалось, что в Запорожье трое патрульных полицейских на стационарном посту полиции «Запорожье-север» остановили автомобиль, по неуказанным причинам надели водителю наручники и избили резиновыми дубинками — медики насчитали следы от 13 ударов на его теле. Потом потерпевшего более 6 часов насильно держали ночью на улице, ограничивая его передвижение.

В середине мая 2018 года в Сумах представители местной патрульной полиции средь бела дня издевались над мужчиной, который сидел под домом на лавочке.

В июле в одном из отделений харьковской полиции правоохранители ради развлечения избили мужчину.

В том же месяце в Киеве на станции метро «Контрактовая площадь» прямо на платформе полицейский дубинкой избил пожилого мужчину.

Тэги: пытки, полиция, общество, Николаевская область, Николаев, избиение

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