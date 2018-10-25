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СМИ выяснили, что певец Святослав Вакарчук таки пойдет на президентские выборы

СМИ выяснили, что певец Святослав Вакарчук таки пойдет на президентские выборы

Певец Святослав Вакарчук таки пойдет на выборы президента Украины в марте 2019 года. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом лидер группы «Океан Эльзы» якобы пообещал послам Большой семерки и Евросоюза.

О решении артиста принимать участие в выборах пишет портал LIGA.net, ссылаясь на свои источники.

Как сообщается, еще в сентябре «состоялась закрытая встреча с послами Большой семерки и Евросоюза, где он якобы пообещал дипломатам пойти на выборы».

По данным издания, «информацию подтвердили несколько знакомых с музыкантом парламентариев и один источник вне парламента».

В то же время, в пресс-службе Святослава Вакарчука не подтверждают данную информацию, называя ее слухами.

Как писала «Фраза», по мнению социолога, люди доверяют Вакарчуку как человеку, а не как политику.

Ранее в Украине началась «война соцопросов».

Тэги: выборы, политика, выборы Президента Украины, Святослав Вакарчук

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