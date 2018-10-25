СМИ выяснили, что певец Святослав Вакарчук таки пойдет на президентские выборы

Певец Святослав Вакарчук таки пойдет на выборы президента Украины в марте 2019 года. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом лидер группы «Океан Эльзы» якобы пообещал послам Большой семерки и Евросоюза.

О решении артиста принимать участие в выборах пишет портал LIGA.net, ссылаясь на свои источники.

Как сообщается, еще в сентябре «состоялась закрытая встреча с послами Большой семерки и Евросоюза, где он якобы пообещал дипломатам пойти на выборы».

По данным издания, «информацию подтвердили несколько знакомых с музыкантом парламентариев и один источник вне парламента».

В то же время, в пресс-службе Святослава Вакарчука не подтверждают данную информацию, называя ее слухами.

Как писала «Фраза», по мнению социолога, люди доверяют Вакарчуку как человеку, а не как политику.

Ранее в Украине началась «война соцопросов».