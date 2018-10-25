В Запорожской области зафиксировано сразу несколько отравлений грибами

Близ Мелитополя Запорожской области зафиксировано сразу несколько случаем отравления грибами. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадали пять человек.

Как передает Министерство здравоохранения Украины, всего было три «вспышки» отравлений.

Все отравившиеся сами собирали грибы и готовили их в домашних условиях.

Отмечается, что два отравления произошли в селе Сосновка – людей госпитализировали.

Медики говорят, что в области растут «условно-съедобные грибы, а особую опасность представляет бледная поганка». Сообщается, что она «зачастую становится похожей на съедобной гриб и может ввести в заблуждение даже опытных грибников».

Как писала «Фраза», в Херсонской области семья отравилась грибами – отец и его маленькая дочь скончались.

Сообщалось, что украинцы начали массово травиться грибами.