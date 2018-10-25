Как оказалось, керченский стрелок Росляков набирает бешеную популярность у девушек

Пользователи социальных сетей и форумов активно обсуждают Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство учащихся Керченского технологического колледжа. Как выяснили журналисты «Фразы», внешность керченского стрелка привлекает многих юных представительниц «слабого пола».

Как передает news.ru, в социальных сетях появились целые сообщества, участники которых восхищаются Владиславом Росляковым. Отмечается, что особо ярыми фанатками керченского убийцы стали юные девушки, некоторые из которых даже признаются в любви своему «кумиру».

Сообщается, что большинство поклонниц отмечают привлекательную внешность Рослякова: голубые глаза, светлые волосы и стройное телосложение.

Кроме того, отмечается, что участницы подобных сообществ категорически отказываются верить, что керченский стрелок погиб и называют это все «постановкой».

Как писала «Фраза», РосСМИ объяснили, как получилось «воскресить» одну из жертв Керченской бойни.

Ранее росСМИ выяснили, что керченский стрелок Росляков был «за Украину».