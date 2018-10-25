Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Как оказалось, керченский стрелок Росляков набирает бешеную популярность у девушек

Как оказалось, керченский стрелок Росляков набирает бешеную популярность у девушек

Пользователи социальных сетей и форумов активно обсуждают Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство учащихся Керченского технологического колледжа. Как выяснили журналисты «Фразы», внешность керченского стрелка привлекает многих юных представительниц «слабого пола».

Как передает news.ru, в социальных сетях появились целые сообщества, участники которых восхищаются Владиславом Росляковым. Отмечается, что особо ярыми фанатками керченского убийцы стали юные девушки, некоторые из которых даже признаются в любви своему «кумиру».

Сообщается, что большинство поклонниц отмечают привлекательную внешность Рослякова: голубые глаза, светлые волосы и стройное телосложение.

Кроме того, отмечается, что участницы подобных сообществ категорически отказываются верить, что керченский стрелок погиб и называют это все «постановкой».

Как писала «Фраза», РосСМИ объяснили, как получилось «воскресить» одну из жертв Керченской бойни.

Ранее росСМИ выяснили, что керченский стрелок Росляков был «за Украину».

Тэги: общество, Керчь, массовое убийство, колледж

Комментарии

Колонка автора
17.10.18 08:12

Сборная Украины. А наши-то первые!

Автор: Андрей Шахов

Статьи

24.10.18 09:19

Пока лохам втирали томос, тарифы подняли на газ

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

В сеть попало уникальное видео с актрисой «Дизель Шоу» Мариной Поплавской

В сеть попало уникальное видео с актрисой «Дизель Шоу» Мариной Поплавской
24.10.18 21:48
3818
Последние новости
24.10.18 22:23

Под Харьковом взорвался снаряд огромного калибра, есть погибший
24.10.18 21:48

В сеть попало уникальное видео с актрисой «Дизель Шоу» Мариной Поплавской
24.10.18 20:45

Как оказалось, керченский стрелок Росляков набирает бешеную популярность у девушек
24.10.18 20:19

5 квартир в столице, 2 дома под Киевом и 12 земельных участков — журналисты проанализировали декларацию антикоррупционной активистки Оксаны Величко
24.10.18 20:10

Сразу трем президентам США почтой прислали смертельные «сюрпризы»
24.10.18 20:05

Бардак по-киевски: целый дом остался без воды, а в ЖЭКе говорят, что у них нет сварщика
24.10.18 19:17

Художники расскажут, как жил человек в древнем Вавилоне. Открытие выставки уже скоро
24.10.18 19:00

Главные новости за 24 октября 2018 года
24.10.18 16:25

В Днепре неизвестные обстреляли троллейбусы и маршрутку
24.10.18 16:18

Ученые заявили, что высокие люди больше рискуют заболеть онкологией

Интервью

22.10.18 09:10

Отец Дмитрий Полевой: Еще классики, например Франко, писали, как люди пропивали все - детей, имения...

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
Под Харьковом взорвался снаряд огромного калибра, есть погибший
Под Харьковом взорвался снаряд огромного калибра, есть погибший
Под Харьковом взорвался снаряд огромного калибра, есть погибший
Под Харьковом взорвался снаряд огромного калибра, есть погибший
В сеть попало уникальное видео с актрисой «Дизель Шоу» Мариной Поплавской
В сеть попало уникальное видео с актрисой «Дизель Шоу» Мариной Поплавской
Сразу трем президентам США почтой прислали смертельные «сюрпризы»
Сразу трем президентам США почтой прислали смертельные «сюрпризы»
В Днепре неизвестные обстреляли троллейбусы и маршрутку
В Днепре неизвестные обстреляли троллейбусы и маршрутку
Под Киевом около тридцати голодных вьетнамцев сбежали из рабства
Под Киевом около тридцати голодных вьетнамцев сбежали из рабства
Сломав ногу, японская спортсменка продолжила марафон на четвереньках. Но ее героизм не оценили
Сломав ногу, японская спортсменка продолжила марафон на четвереньках. Но ее героизм не оценили
На Житомирщине пенсионеры нашли у себя в огороде самый настоящий клад
На Житомирщине пенсионеры нашли у себя в огороде самый настоящий клад
Радикалы из С14 разгромили цыганский лагерь возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве
Радикалы из С14 разгромили цыганский лагерь возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве
Россиянин пытался ввезти в Украину труп жены, «замаскировав» его под пассажирку (фото 18+)
Россиянин пытался ввезти в Украину труп жены, «замаскировав» его под пассажирку (фото 18+)
Скандал в школе на Ровенщине. За патриотическое приветствие учитель наказал ребенка
Скандал в школе на Ровенщине. За патриотическое приветствие учитель наказал ребенка
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.