Бардак по-киевски: целый дом остался без воды, а в ЖЭКе говорят, что у них нет сварщика

В Киеве целый дом остался без воды. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это по улице Вышгородская, 44 в Оболонском районе столице.

Как рассказали нам местные жители, еще вечером понедельника в доме из-за аварии пропала горячая вода. На обращения в ЖЭК-513 и управляющей компании Оболонского района ответили, что «на участке нет сварщика».

Почему так произошло? Говорят, «никто на такие зарплаты не идет».

То есть, перед стартом отопительного сезона у десятков домов, которые обслуживает ЖЭК-513, нет сварщика.

Сантехник из ЖЭКа пришел лишь в среду, 24 октября, но, поработав до 17-00, сослался на то, что у него закончился рабочий день, и ушел. Горячую воду так и не дали.

Но проблемы жильцов дома на этом не завершились. Как раз в 17-00 в подвале дома случился прорыв, из-за чего отключили и холодную воду.

Как говорят люди, на 20-00 ремонтные работы так и не были начаты – у ЖЭКа нет сварщика, а аварийка не приехала. Также не обеспечен подвоз воды.

Также в доме до сих пор нет отопления.

Кто ответит за этот бардак?

Как писала «Фраза», отопление и газ для киевлян подорожают.

Ранее в Киеве начали потихоньку включать отопление, а горячая вода до сих пор есть не у всех.