Художники расскажут, как жил человек в древнем Вавилоне. Открытие выставки уже скоро

30 октября в 19.00 в Центре Современного Искусства «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) откроется выставка «Письма из Вавилона» художников Алексея Малых и Марины Афанасьевой. Как выяснили журналисты «Фразы», экспозиция продлится до 18 ноября.

История, мифология, архитектура древних легендарных городов, отраженные в произведениях художников А. Малых и М. Афанасьевой, наконец возвращаются в «Белый Свет». После прошлой выставки «Вспоминая Мцхета» в 2016, где авторы выплеснули на полотна и доски свои воспоминания о мистических фресках из грузинских храмов, они предлагают совершить путешествие к самим «Вратам Бога» — в город Вавилон.

Художники работали над этой серией два года. Материалы, тщательно подобранные ими, — бумага, покрытая воском, плотный холст, дерево, левкас — передают личные ощущения от прикосновения к городским стенам невероятной древности, к таинственной мудрости, заключенной в загадочных символах; от представления величия Вавилонской Башни, зиккурата Этеменанки — «краеугольного камня Неба и Земли », Врат Иштар, Садов Семирамиды.

Как жил человек в древнем Вавилоне, что он любил, чего боялся, во что верил, о чем знал, каким видел мир вокруг себя? В чем причина расцвета и упадка Великого Города? «Письма из Вавилона» — это своеобразные художественные послания современникам от современника, который пытается постичь смысл жизни Человека и Города древних времен и вдруг осознает, как мало с тех пор что-то изменилось.

Расписание работы галереи: Вт-вс — 11:00 −19:00; пн — выходной. Вход свободный.

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