Итальянские правоохранители уличили Apple и Samsung в мошенничестве со смартфонами

В Италии разгорается скандал вокруг компаний Apple и Samsung. Как выяснили журналисты «Фразы», их уже крупно оштрафовал государственный антимонопольный орган AGCM.

По данным правоохранителей, сумма штрафов для Apple составила десять миллионов евро, а для Samsung – пять миллионов евро.

Сообщается, что расследование шло с начала года.

Компании Apple и Samsung обвинили в том, что они «умышленно придерживались коммерческой политики, направленной на использование недостатков некоторых деталей для снижения производительности техники для того, чтобы убеждать людей покупать новые модели».

В частности, речь шла о смартфонах компаний. Как полагает следствие, они также «предлагали пользователям обновить программное обеспечение, не предупреждая о последствиях этого для работы устройств».

Итальянцы считают, что Apple и Samsung «проводили нечестную коммерческую деятельность, выпустив ряд обновлений встроенного программного обеспечения для мобильных телефонов».

Сообщается, что это «привело к серьезным нарушениям в работе устройств, таким образом ускорив процесс их замены».

Как писала «Фраза», британским ученым удалось взломать смартфон весьма необычным способом.

Ранее в Apple официально легализировали слежку за пользователями.