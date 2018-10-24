Главные новости за 24 октября 2018 года

Сын нардепа задержан по делу о хищении $20 млн из «Ощадбанка». Среди задержанных по подозрению в завладении 20 млн долларов государственного «Ощадбанка» оказался сын народного депутата Украины. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В Украине продолжает бушевать корь — больше всех болеют маленькие дети. Минздрав Украины назвал новые шокирующие данные по заболеваемости корью в нашей стране. Больше всех от нее страдают маленькие дети.

Взрывы на арсенале в Черниговской области: спасатели разминировали менее половины опасных участков. В Черниговской области возле военного арсенала под Ичней продолжается разминирование близлежащих участков. Спасатели проделали менее половины работы.

Украинцам рассказали, насколько реально подорожает отопление. Украинцам рассказали, насколько подорожает отопления после роста цен на газ для населения. Об этом поведал министр социальной политики страны Андрей Рева. По его словам, отопление в Украине может подорожать на 16%.

Киевлянам нужно запасаться алкоголем заранее. Ночью его купить уже нельзя. С сегодняшнего дня вступает в силу решение Киевсовета о запрете на продажу по ночам алкогольных напитков в столичных стационарных объектах торговли. Данная информация размещена в коммунальной газете «Крещатик».

Как оказалось, собаки способны различать человеческие слова. Ученые из США заявили, что собаки таки понимают человеческую речь. При этом четвероногие различают слова от набора звуков.