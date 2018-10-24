Ученые заявили, что высокие люди больше рискуют заболеть онкологией

Ученые установили связь между ростом человеком и риском заболеть онкологией. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это исследователи из Лондонского королевского общества.

В их отчете говорится, что высокие люди больше рискуют заболеть раком.

Сообщается, что ученые проанализировали динамику онкологии 23 видов, и 18 из них показали зависимость от роста пациента.

Ученые объяснили, что всю жизнь в клетках организма человека накапливаются мутации, провоцирующие рак, а клеток у высоких людей больше, чем у низких, из-за чего и растет риск развития онкологии.

Так, специалисты высчитали, что «у женщин каждые десять сантиметров роста увеличивает риск рака на 12%, у мужчин — на 9%».

По словам исследователей, больше всего рост влияет на возможность появления меланомы.

Не была обнаружена связь между ростом и риском возникновения рака пищевода, желудка, полости рта и шейки матки у женщин и рака желудка у мужчин.

Как писала «Фраза», ученые заявили, что кальяны не менее вредны, чем сигареты.

Ранее ученые вплотную приблизились к созданию бессмертного человека.